Borse europee poco mosse, a Milano strappa MFE

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Campari

Brunello Cucinelli

Moncler

Saipem

Tenaris

Banco BPM

MFE B

JPMorgan

MFE A

Piovan

GVS

Danieli

Lottomatica

Italmobiliare

Banca Ifis

(Teleborsa) -, che non beneficiano dei nuovi record segnati nelle scorse ore da alcuni dei più importanti indici globali: l'S&P500 ha superato anche il livello di 5.600 punti (registrando il trentasettesimo record da inizio anno), il Nasdaq ha aggiornato i massimi storici grazie alle megacap tecnologiche, mentre il Nikkei 225 giapponese ha chiuso per la prima volta sopra la soglia dei 42.000 punti.Sul fronte macroeconomico, confermata dalle rilevazioni finali l'inflazione inal 2,2% in giugno. Ingli ultimi dati sulla dinamica del PIL sono stati più robusti delle attese segnando a maggio una crescita dello 0,4% m/m, +1,9% a/a; sempre a maggio, la produzione industriale è però risultata debole (0,4% a/a vs 0,6% atteso). Gli occhi sono però oggi rivolti ai dati d'inflazione in, che assumono particolare importanza dopo le parole di Powell in audizione al Congresso.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,084. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,51%. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il(Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 82,54 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +133 punti base, con il rendimento delche si posiziona al 3,85%.bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,36%, sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,21%, e guadagno moderato per, che avanza dello 0,58%., ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 34.333 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il, che continua la giornata a 36.567 punti. Leggermente positivo il(+0,29%); sulla parità il(-0,01%).Tra lea grande capitalizzazione, in luce, con un ampio progresso dell'1,52%. Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dell'1,04%. Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,99%. Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,60%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,70%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,60%.Tra i(+8,78%, dopo la promozione dia Overweight),(+3,76%),(+1,24%) e(+1,04%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,42%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,75%. Sottotonoche mostra una limatura dello 0,69%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.