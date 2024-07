Brillante il listino americano alle prese con le trimestrali

Dow Jones

Diamondback Energy

(Teleborsa) - Segno più per il listino USA, con ilin aumento dello 0,88%, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata mercoledì scorso; sulla stessa linea, giornata di guadagni per l', che continua la giornata a 5.635 punti. Sale il(+1,04%); sulla stessa tendenza, positivo l'(+0,85%).della vigilia, calata più delle attese, ha aumentato le probabilità che la Fed possa intervenire in materia di politica monetaria. Intanto prende il via lacon i conti dei big bancari JPMorgan Chase, Wells Fargo e Citigroup.Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+1,37%),(+1,30%) e(+1,15%).Al top tra i(+3,94%),(+2,37%),(+2,06%) e(+1,84%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,29%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,51%.Al top tra i, si posizionano(+3,94%),(+3,41%),(+3,39%) e(+3,04%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,91%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,73%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,71%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,60%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,1%; preced. 0%)14:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 2,3%; preced. 2,4%)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 68,5 punti; preced. 68,2 punti)14:30: Empire State Index (preced. -6 punti)14:30: Prezzi export, mensile (preced. -0,6%).