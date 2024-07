Borse europee in rosso con focus sul lusso. A Milano corre Fineco

Burberry

(Teleborsa) -. Ieri sera il presidente della Fed,, ha sottolineato che i dati del secondo trimestre hanno offerto all'istituto centraledel 2% senza, tuttavia, dare alcuna indicazione circa le tempistiche del primo taglio dei tassi.Continua il, dopo che ieriha lanciato un profit warning e cancellato il dividendo. Nelle scorse ore,ha comunicato che le vendite del secondo trimestre sono risultate in aumento dell'1% a tassi di cambio costanti (appesantite dalle performance negative dell'area Asia Pacifico), mentreha tagliato le previsioni su vendite ed EBIT per l'intero esercizio (segnalando continue incertezze relative al futuro sviluppo della fiducia dei consumatori globali).Sul fronte macroeconomico,ha comunicato che nel mese di2024 l'indice nazionale deiper l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, ha registrato un aumento dello 0,1% su base mensile e dello 0,8% su base annua come nel mese precedente, confermando la stima preliminare.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,09. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,50%. Giornata negativa per il(Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 81,23 dollari per barile, in calo dello 0,83%.Sulla parità lo, che rimane a quota +130 punti base, con ilche si posiziona al 3,73%.pensosa, con un calo frazionale dello 0,62%, tentenna, con un modesto ribasso dello 0,46%, e vendite su, che registra un ribasso dello 0,79%.Segno meno per il, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con ilche accusa una discesa dello 0,91%; sulla stessa linea, ilperde lo 0,85%, continuando la seduta a 36.319 punti. Poco sotto la parità il(-0,28%); come pure, sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,59%.di Milano a ottenere un buon risultato, che segna un aumento del 2,30% ( indiscrezioni su interessamento di fondi di private equity ).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,39%. Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,16%. Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,88% ( downgrade di Oddo a Neutral ). Scivola, con un netto svantaggio dell'1,79%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,98%),(+1,53%),(+1,40%) e(+0,58%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,66%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,78%. Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,62%.scende dell'1,56%.