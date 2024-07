Fed, Waller: si sta avvicinando il momento di abbassare i tassi

(Teleborsa) - "I dati degli ultimi due mesi mostrano che l'economia cresce a un ritmo più moderato, l'offerta e la domanda di lavoro sono apparentemente in equilibrio e l'inflazione è in rallentamento rispetto all'inizio di quest'anno. Questi sonodel FOMC". Lo ha affermato, membro del consiglio dei governatori della Federal Reserve degli Stati Uniti, ad un evento a Kansas City."Ritengo che i dati attuali siano coerenti con il raggiungimento di un atterraggio morbido e nei prossimi due mesi cercherò dati per rafforzare questa visione - ha aggiunto Quindi, anche se non credo che abbiamo raggiunto la nostra destinazione finale, credo che".Waller ha illustrato tre scenari per l'economia di quest'anno che porterebbero a visioni diverse sulla politica monetaria appropriata. "Ilè quello ottimistico - ha spiegato - Qui continuiamo a ricevere rapporti sull'inflazione CPI più favorevoli, con implicazioni anche per letture dell'inflazione PCE molto favorevoli. Questo ci fornirebbe una buona serie di dati sull'inflazione a partire da maggio. Vedo una probabilità significativa ma non alta che questo scenario si verifichi. E, in tale circostanza, avrei molta più fiducia nel fatto che l'inflazione si sposti in modo sostenibile verso il 2%. In questo scenario, potrei immaginare"."Ilè un po' meno ottimistico ma probabilmente è più probabile che si verifichi - ha continuato - In questo caso, i dati sull'inflazione non sono uniformi: non così buoni come quelli dei mesi precedenti, ma comunque nel complesso coerenti con i progressi compiuti nel portare l'inflazione verso il 2%. In questo caso, con dati disomogenei, sarebbe una questione di tempistica stabilire quando penso che stiamo facendo progressi sostenibili verso un'inflazione al 2%. In questo caso, un"."Loè quello che certamente non voglio vedere ma di cui devo preoccuparmi - ha detto Waller - In questo caso, se dovessimo assistere a una significativa ripresa dell'inflazione nella seconda metà del 2024, sarebbe difficile concludere che quest'anno stiamo facendo progressi sostenibili sull'inflazione. Sebbene questo risultato pessimistico sia possibile, ritengo che la probabilità che ciò accada sia bassa, considerati i dati recenti che abbiamo ricevuto"."Poiché ritengo che i primi due scenari abbiano la più alta probabilità di verificarsi,", ha sottolineato il banchiere centrale.