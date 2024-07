Piazza Affari chiude positiva. Peggio il resto dell'Europa

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -in controtendenza rispetto alla, che seguito Wall Street e chiuso in ribasso una seduta un po' volatile., su un possibile, dopo che il Consiglio direttivo ha mantenuto una politica monetaria restrittiva, come ampiamente atteso.La decisione sui tassi ha indebolito l', che scambia con un calo dello 0,25%. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 2.460,8 dollari l'oncia. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 83,15 dollari per barile.In lieve rialzo lo, che si posiziona a +131 punti base, con un timido incremento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,69%.giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,45%, guadagno moderato per, che avanza dello 0,21%, e piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,21%.Lieve aumento per la Borsa Milanese, con ilche sale dello 0,43% a 34.529 punti; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 36.797 punti.Poco sopra la parità il(+0,52%); leggermente negativo il(-0,7%).di Milano, troviamo(+5,81%),(+1,87%),(+1,84%) e(+1,78%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,62%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,46%.Tentenna, che cede lo 0,97%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,83%.di Milano,(+6,48%),(+4,34%),(+3,15%) e(+2,91%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -12,51%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,40%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,14%.scende dell'1,96%.