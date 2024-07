Seduta mista in Asia, in rosso Tokyo con calo della tecnologia

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company

(Teleborsa) -, cona causa della minaccia di ulteriori restrizioni statunitensi sulla Cina da parte deli Stati Uniti, che alimenterebbero una rinnovata guerra commerciale tra i due colossi.In controtendenza i listini di Hong Kong e della Cina continentale, con gli investitori che guardano alla conclusione di un importantesulle riforme.Intanto,) hadi ricavi e profitti nel secondo trimestre, poiché la domanda di chip avanzati utilizzati nelle applicazioni di intelligenza artificiale continua ad aumentare.Sessione in profondo rosso per il listino di, che termina con un calo del 2,36% sul, proseguendo la serie di quattro ribassi consecutivi, iniziata venerdì scorso, mentre, al contrario, lieve aumento per, che scambia con lo 0,28%.sale dello 0,37%.Poco sopra la parità(+0,5%); in discesa(-1,23%). Sotto la parità, che mostra un calo dello 0,23%; con analoga direzione, leggermente negativo(-0,4%).La giornata del 17 luglio si presenta piatta per l', che mostra un esiguo -0,09%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile -0,12%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato -0,04%.Il rendimento dell'è pari 1,05%, mentre il rendimento delscambia 2,27%.