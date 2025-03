Asia in calo dopo tonfo Wall Street

Tokyo

Nikkei 225

principale indice azionario giapponese

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - La borsa dichiude la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,92% sul: ilprosegue in tal modo una serie negativa, iniziata giovedì scorso, di quattro ribassi consecutivi, mentre, al contrario, si muove al ribasso, che perde lo 0,28%.I listini asiatici seguono il crollo di ieri a Wall Street, proseguito sulla scia dei timori legati alle tensioni commerciali su scala globale.Tra le altre piazze d'estremo oriente che chiuderanno più tardi le rispettive sedute: in rosso(-0,72%); come pure, in discesa(-1,1%).Leggermente negativo(-0,22%); sulla stessa tendenza, negativo(-1,08%).Piccolo spunto rialzista per l', che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,36%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile +0,03%. Allunga timidamente il passo l', che tratta con un modesto progresso dello 0,30%.Il rendimento dell'scambia 1,52%, mentre il rendimento per ilè pari 1,9%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:00:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso -1,9%; preced. 2,3%)00:50: PIL, trimestrale (atteso 0,7%; preced. 0,4%)00:50: Prezzi produzione, mensile (atteso -0,1%; preced. 0,3%).