Seduta positiva a Tokyo insieme al resto dell'Asia

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Seduta in lieve rialzo per, che segue il finale misto a Wall Street, con gli investitori che si preparano all'avvio dei dazi che saranno annunciato oggi dall'amministrazione Trump. Si muovono in prevalenza positive anche le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute.L'indice giapponeseavanza dello 0,29%, mentre rimane ai nastri di partenza(+0,11%), che si posiziona in prossimità dei livelli precedenti.Sulla parità(-0,03%); in ribasso(-0,7%).In moderato rialzo(+0,67%); senza direzione(+0,08%).Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a +0,11%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto -0,14%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile -0,05%.Il rendimento dell'tratta 1,5%, mentre il rendimento delè pari 1,86%.Tra lepiù importanti dei mercati asiatici:02:45: PMI servizi Caixin (atteso 51,5 punti; preced. 51,4 punti)01:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso 0,5%; preced. -4,5%)01:50: Partite correnti (preced. -258 Mld ¥).