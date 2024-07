Negativi gli Eurolistini con problemi informatici globali

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -., con il sentiment che è zavorrato daisegnalati in tutto il mondo e che hanno coinvolto in particolare il settore aereo, i media e le banche.Sul fronte macroeconomico, ina giugno i prezzi alla produzione hanno registrato variazioni di +0,2% m/m e di -1,6% a/a, sostanzialmente in linea con le attese, mentre nela maggio le vendite al dettaglio hanno sorpreso al ribasso, con un calo causato sia dell'incertezza elettorale sia del clima particolarmente freddo.Pochi spunti dalla riunione delladi ieri: la banca europea ha rimandato le decisioni a settembre, segnalando come la scelta di un prossimo taglio dipenderà dai futuri dati d'inflazione (in particolare dei servizi) e dell'andamento dei salari.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,089. Crollo dell'(-1,66%), che ha toccato 2.404,8 dollari l'oncia. Seduta in lieve rialzo per il(Light Sweet Crude Oil), che avanza a 82,74 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +132 punti base, con ilche si posiziona al 3,77%.sottotonoche mostra una limatura dello 0,58%, deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia, e fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,48%.Si muove in frazionale ribasso, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,70%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità il, che retrocede a 36.546 punti. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,66%; sulla stessa linea, leggermente negativo il(-0,59%).di Piazza Affari, in luce, con un ampio progresso dell'1,52%. Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,84%. Bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,64%. Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,56%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,52%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,14%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,03%.scende dell'1,80%.del FTSE MidCap,(+12,20%),(+2,52%),(+2,38%) e(+0,96%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,33%. Calo deciso per, che segna un -3,26%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,19%. Soffre, che evidenzia una perdita del 3,17%.