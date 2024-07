Wall Street poco mossa dopo il tonfo. Occhi a trimestrali e balzo del PIL

IBM

(Teleborsa) -(il Nasdaq è sceso del 3,64%, peggiore sessione dal 2022) a causa dei risultati trimestrali deludenti di Tesla e Alphabet (Google), con gli investitori che iniziano a esprimere una maggiore cautela sull'intelligenza artificiale. La seduta di oggi è influenza ancora dalle, ma anche daiarrivati prima della campanella.In particolare, la ha accelerato più del previsto nel secondo trimestre, dimostrando che la domanda dei consumatori sta resistendo nonostante i tassi alti, e rafforzando i timori per una Fed hawkish più a lungo. Il prodotto interno lordo (PIL) è infatti aumentato del 2,8%, contro una crescita del 2% attesa dagli analisti e rispetto al +1,4% del trimestre precedente.Una sorpresa negativa è invece arrivata daglinel mese di giugno, che hanno evidenziato una diminuzione del 6,6% su base mensile dopo il +0,1% del mese precedente e contro stime per una crescita dello 0,3%. Quasi in linea con le attese le richieste di sussidio alla disoccupazione, che sono scese a 235 mila unità.Per quanto riguarda i, spiccano:ha segnalato un aumento dei booking per la sua attività di intelligenza artificiale;ha tagliato le sue prospettive sugli utili annuali;ha ridotto le previsioni di profitto annuale;ha registrato un secondo trimestre sopra le attese; Ford Motor ha deluso le attese per l'aumento dei costi di riparazione.Guardando aidi Wall Street, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 39.876 punti; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per l', che rimane a 5.422 punti. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,30%; pressoché invariato l'(-0,12%).