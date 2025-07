Borsa Milano apre in rosso con l'Europa. Focus su conti Eni e Webuild

Eni

(Teleborsa) -avviano l'ultima seduta della settimana, risentendo diche ha condizionato anche i mercati asiatici.Pesano le parole pronunciate dalla Presidente della BCE, che ha lasciato lanei prossimi mesi, data la situazione "eccezionalmente incerta", dopo aver confermato in questa riunione l'attuale livello dei tassi di interesse al 2%.Si attende questa mattina il dato sull'. A Milano, sotto i riflettori iL'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,175. Lieve calo dell', che scende a 3.359 dollari l'oncia. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dello 0,84%.Torna a salire lo, attestandosi a +87 punti base, con un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,53%.scivola, con un netto svantaggio dello 0,80%, si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,28%, e contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,62%.Prevale la cautela a Piazza Affari, con ilche continua la seduta con un leggero calo dello 0,26%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità il, che retrocede a 43.030 punti.In frazionale calo il(-0,23%); poco sopra la parità il(+0,39%).di Milano, troviamo(+4,96%),(+0,92%) e(+0,67%).La peggiore oggi è, che registra un -3,23% a causa di prese di beneficio.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,55%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,41%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,49%.di Milano,(+3,52%),(+1,78%),(+1,77%) e(+1,15%).I più forti ribassi si verificano su, che segna un -1,66%.Debole, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.In rosso, che mostra un piccolo decremento dell'1,37%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,2%.