Milano consolida sopra 41mila punti. Bene le banche. Più cauti gli altri mercati europei

(Teleborsa) -. Sulla stessa scia rialzista il. A dare linfa ai listini azionari ha contribuito fin dall'avvio la notizia dell' accordo commerciale raggiunto tra USA e UE , per una tariffa base del 15% sui beni europei. Nel frattempo, l'attenzione degli investitori si sposta sulla, in calendario questa settimana, mercoledì 30 luglio. Non sono attese azioni sui tassi di interesse, ma gli addetti ai lavori non escludono un'apertura del governatore Jerome Powell, nel mese di settembre.Scambi in ribasso per l', che accusa una flessione dello 0,82%. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 3.335,8 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+1,31%), raggiunge 66,01 dollari per barile.Torna a scendere lo, attestandosi a +83 punti base, con un calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,45%.senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, ferma, che segna un quasi nulla di fatto. Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,38%. Seduta positiva per il listino milanese, che mostra un guadagno dello 0,88% sul; sulla stessa linea, performance positiva per il, che continua la giornata in aumento dello 0,87% rispetto alla chiusura precedente.di Piazza Affari, denaro su, che registra un rialzo del 3,10%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso del 2,66%.Buona performance per, che cresce del 2,65%.Sostenuta, con un discreto guadagno del 2,07%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,51%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,39%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,32%.Tentenna, che cede lo 0,65%.del FTSE MidCap,(+6,70%) promossa da Akros. Bene, inoltre,(+6,19%),(+3,87%) e(+3,14%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,74%, dopo l' aumento dell'offerta per la tedesca Prosieben . In rosso anche, che evidenzia un deciso ribasso del 2,84%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,93%.