Borse europee positive con ottimismo su dazi. BPM in calo dopo ritiro UniCredit

(Teleborsa) -, dopo che nella notte Donald Trump ha annunciato unche prevede dazi al 15%. L'intesa favorisce un clima di ottimismo su un possibile accordo tra USA e Unione europea in vista del nuovo round di colloqui che riprende oggi a Washington."Gli accordi commerciali con gli Stati Uniti sono cruciali per il sentiment del mercato - ha commentato Simon Wiersma, Investment Manager di- Tuttavia, con gli indici azionari globali ai massimi storici, sono. Stiamo quindi osservando con grande interesse l'attuale stagione degli utili".Tra chi ha, il colosso tedesco del softwareha registrato registrato un solido secondo trimestre ma ha rinviato l'aumento degli obiettivi per l'intero anno, mentre il produttore olandese di apparecchiature per semiconduttoriha registrato ordini per il secondo trimestre al di sotto delle stime.ha migliorato la guidance sulle vendite annuali,ha segnalato un calo dell'utile eha lanciato un aumento di capitale da 5 miliardi di euro per finanziare gli investimenti.Inha ulteriormente migliorato la guidance su utili e distribuzione per il 2025 dopo aver archiviato un secondo trimestre con un utile record e più alto delle attese. Dopo aver accantonato l'offerta per, la banca guidato da Andrea Orcel ha detto che il riacquisto di azioni proprie a valere sul 2024, pari a 3,6 miliardi di euro, comincerà "appena fattibile", ovvero quando le condizioni di mercato lo consentiranno, dopo il secondo trimestre 2025.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,174. L'è sostanzialmente stabile su 3.426,6 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,2%.Lofa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,18% a quota +84 punti base, mentre ilsi attesta al 3,38%.buona performance per, che cresce dello 0,75%, bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,39%, e sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,18%.Segno più per il, con ilin aumento dell'1,14%; sulla stessa linea, ilcontinua la giornata in aumento dell'1,13%. In rialzo il(+0,88%); sulla stessa linea, sale il(+1,02%).Tra idi Milano, in evidenza(+5,66%),(+5,39%),(+3,98%) e(+2,94%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,95%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,62%. Pensosa, con un calo frazionale dello 0,58%. Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,55%.del FTSE MidCap,(+3,70%),(+3,49%),(+2,88%) e(+2,51%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,59%.