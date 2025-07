Borse europee miste guidate dalle trimestrali. Pochi spunti da BCE

Deutsche Bank

BNP Paribas

Roche

Nestle

STM

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Prysmian

Ferrari

Unicredit

Recordati

STMicroelectronics

Moncler

Banca Popolare di Sondrio

Leonardo

Acea

NewPrinces

El.En

Banca Generali

Cementir

Mondadori

Fincantieri

WIIT

(Teleborsa) -, guidate dall'IBEX sulla forza dei Bancari e seguito dal FTSE 100, dopo trimestrali superiori alle attese, mentre si posiziona sotto la parità Piazza Affari. La giornata è stata densa di risultati societari, dove spiccano le performance positive delle banche con. Bene anche, che ha riportato un utile operativo migliore del previsto nel primo semestre, mentre è in rosso, dopo che ha annunciato una revisione strategica delle sue attività nel settore delle vitamine. A Milano si registra il crollo di, dopo la sua prima perdita trimestrale in oltre un decennio.Dopo otto tagli consecutivi, la, a fronte di uno scenario poco variato rispetto alle proiezioni di giugno e di un contesto ancora condizionato da scarsa visibilità sul fronte dell'evoluzione delle trattative commerciali tra UE e Stati Uniti. La presidente Christine Lagarde in conferenza stampa ha più volte ripetuto la forward guidance: soprattutto nelle attuali condizioni caratterizzate da eccezionale incertezza, l'oseguendo un approccio guidato dai dati.Sul fronte macroeconomico, ina luglio ilmanifatturiero si è attestato a 49,8 (come atteso e contro 49,5 precedente), quello dei servizi a 51,2 (contro 50,6 atteso e 50,5 precedente) e quello composito a 51 (contro 50,7 atteso e 50,6 precedente).L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,178. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,33%. Deciso rialzo del(Light Sweet Crude Oil) (+1,59%), che raggiunge 66,28 dollari per barile.Aumenta di poco lo, che si porta a +85 punti base, con un lieve rialzo di 1 punti base, con ilpari al 3,46%.nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità, buona performance per, che cresce dello 0,97%, e fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,49%.Sessione debole per il, che scambia con un calo dello 0,30% sul; sulla stessa linea, in lieve calo il, che continua la giornata sotto la parità a 43.106 punti. Consolida i livelli della vigilia il(-0,07%); in discesa il(-0,95%).di Milano, troviamo(+2,83%),(+1,90%),(+1,25%) e(+1,22%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -15,35%. Crolla, con una flessione del 4,70%. Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,63%. Sotto pressione, che accusa un calo del 2,57%.di Milano,(+2,48%),(+2,15%),(+2,09%) e(+2,08%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -9,33%. Scivola, con un netto svantaggio del 3,75%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,83%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,67%.