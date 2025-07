Le Borse europee chiudono in netto rialzo trainate dal settore tecnologico

TSMC

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Prysmian

STMicroelectronics

Italgas

Leonardo

Buzzi

Brunello Cucinelli

BPER

Banca Popolare di Sondrio

El.En

BFF Bank

Italmobiliare

NewPrinces

Sesa

Alerion Clean Power

Comer Industries

Piaggio

(Teleborsa) -, mentre gli investitori sperano che Stati Uniti e Unione europea trovino un accordo sui dazi entro il primo agosto. Spicca il, in scia ai risultati positivi del produttore di chip taiwaneseSul, in, a giugno, la lettura finale dell'inflazione ha confermato l’inflazione headline a +2% a/a e quella core a +2,3%; i prezzi dei servizi hanno marginalmente accelerato a +3,3%. Negli, a giugno, le vendite al dettaglio hanno mostrato un deciso rimbalzo (+0,6% m/m contro +0,1% previsto e -0,9% precedente) dopo due ribassi consecutivi, mentre le nuove richieste settimanali di sussidi di disoccupazione sono state pari a 221 mila, ovvero il quinto calo consecutivo.Lieve calo dell', che scende a quota 1,16. Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,28%. Il(Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dell'1,11%, a 67,12 dollari per barile.Invariato lo, che si posiziona a +86 punti base, con ilche si attesta al 3,46%.decolla, con un importante progresso dell'1,51%, bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,52%, e denaro su, che registra un rialzo dell'1,29%.Giornata di guadagni per la, con ilche mostra una plusvalenza dello 0,92%; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il, che termina la giornata a 42.672 punti. Sale il(+1,04%); sulla stessa tendenza, leggermente positivo il(+0,41%).Tra idi Milano, in evidenza(+5,49%),(+2,98%),(+2,54%) e(+2,48%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,67%. Soffre, che evidenzia una perdita del 2,06%. Preda dei venditori, con un decremento dell'1,55%. Tentenna, che cede l'1,49%.Al Top tra le azioni italiane a(+5,42%),(+4,95%),(+3,28%) e(+3,00%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -14,78%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,17%. Vendite su, che registra un ribasso del 2,84%. Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,18%.