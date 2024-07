Borsa di New York prosegue all'insegna della prudenza in vista della Fed

Dow Jones

(Teleborsa) -, riportando una variazione pari a -0,01% sul; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per l', che rimane a 5.467 punti. Leggermente positivo il(+0,3%); pressoché invariato l'(+0,15%).L'attenzione del mercato è concentrata sull'agenda ricca di questa settimana, che vede. La banca centrale USA, stando alle attese, dovrebbe confermare la possibilità di un. Frattanto, l'attenzione si sposta anche sul settore tecnologico, con isotto i riflettori.Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+1,38%) e(+0,95%). Il settore, con il suo -1,01%, si attesta come peggiore del mercato.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+4,38%), nonostante i dati deludenti dlele vendite.Bene anche(+2,53%),(+1,72%) e(+1,32%).Le più forti vendite si registrano su, che prosegue le contrattazioni a -1,85%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,34%.Tentenna, che cede l'1,33%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,18%.Tra idel Nasdaq 100,(+12,54%),(+5,68%),(+3,86%) e(+3,05%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,22%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,30%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,85%.scende dell'1,62%.