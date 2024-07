Cementir, risultati 1° semestre in leggero calo in linea con attese

Cementir Holding

(Teleborsa) -chiude il primo semestre conpari a 811,8 milioni di Euro in calo del -3,4% rispetto agli 840,7 milioni di Euro del primo semestre 2023. Il semestre è stato caratterizzato da volumi di vendita in crescita per cemento (+0,3%), calcestruzzo (+4%) e aggregati (+6%).Ilsi attesta a 192,7 milioni di Euro (-3,9% rispetto al primo semestre 2023) ed unpari a 97,0 milioni di Euro (+7,4% rispetto ai 90,3 milioni di Euro del primo semestre 2023)."I risultati delsono, con volumi complessivi di vendita in crescita ma ricavi e margine operativo lordo in diminuzione rispetto al primo semestre del 2023", afferma, Presidente e Amministratore Delegato di Cementir, spiegando "le avverse condizioni atmosferiche nei primi mesi dell’anno ed un mercato residenziale ancora debole nelle geografie più importanti, oltre ad un significativo effetto cambio negativo, hanno condizionato i risultati del periodo, che comunque beneficiano della riduzione dei principali costi operativi".(a parità di perimetro) per l’anno in corso, mentre è stata, da 1,8 a circa 1,7 miliardi di Euro, in linea con il 2023.