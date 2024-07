Clessidra Private Equity perfeziona vendita L&S a fondo londinese EMK Capital

(Teleborsa) -ha perfezionato la, portfolio company leader nei sistemi di illuminazione, controllata attraverso il fondo Clessidra Capital Partners 3,bnella progettazione e produzione di sistemi e soluzioni die vanta un fatturato annuo di circa 120 milioni di euro. L'azienda, che ha sede in provincia di Pordenone, impiega circa 500 persone e gestisce"L&S è l’esempio perfetto della filosofia di investimento di Clessidra. Un deal primario di un'azienda con un forte posizionamento competitivo e un significativo potenziale di sviluppo sostenuto dai trend di sostenibilità a lungo termine", afferma Andrea Ottaviano, CEO di Clessidra Private Equity, aggiungendo "oggi il gruppo L&S rappresenta una realtà di eccellenza a livello internazionale e siamo certi che EMK proseguirà il percorso di innovazione e leadership globale affiancando l'eccellente management team dell’Azienda".Clessidra aveva rilevato l'azienda nel 2019, favorendo una accelerazione del percorso di crescita di L&S, attraverso il, realizzandoe potenziando loL&S rappresenta una storia di grande successo di transizione da azienda familiare di alta qualità a gruppo managerializzato molto abile nell’identificare in anticipo i trend di mercato e tradurli in opportunità concrete", aggiunge, Managing Director di Clessidra Private Equity."Siamo orgogliosi del lavoro svolto negli ultimi anni con il management team di L&S e di aver sostenuto il Gruppo nel raggiungimento delle sue ambizioni di sviluppo strategico", sottolinea, Operating Managing Director di Clessidra Private Equity."Ringraziamo Clessidra per il forte sostegno nel corso degli anni; la partnership è stata infatti fondamentale per promuovere la crescita organica, accelerare l'innovazione e realizzare la nostra strategia di consolidamento", conclude P, CEO di L&S. aggiungendo "ora l'azienda non solo è più forte ma anche in una posizione privilegiata per attuare la sua strategia a lungo termine e l’ambizioso piano di crescita con il nuovo partner EMK".Il team di Clessidra, guidato dal Managing Director Emanuele Cuccio, ha visto coinvoltiin qualità di Associate enel ruolo di Analyst.