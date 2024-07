DeA Capital Real Estate annuncia risultati fondo Alpha e Atlantic I

(Teleborsa) -annuncia i risultati del 1° semestre del Fondo di Investimento Alternativo (FIA) immobiliare di tipo chiuso, quotato sul segmento MIV di Borsa Italiana, e delPer ilil valore complessivo netto () è passato da 113.619.434 euro al 31 dicembre 2023 a. Il valore unitario della quota è passato da 1.093,809 euro a 1.040,888 euro con un, al 30 giugno 2024, il valore complessivo netto (NAV) del Fondo è passato da 259.687.500 euro a 108.122.228 euro. Il valore unitario della quota è passato da 2.500,000 euro a 1.040,888 euro con un; considerando le distribuzioni complessive deieffettuati sino alla data del 30 giugno 2024, rispettivamente per 1.888,85 euro (proventi) e per 1.191,00 euro (rimborsi),. Il, calcolato sulla base del valore iniziale del Fondo, dei flussi di cassa in uscita e del NAV al 30 giugno 2024,Per quanto riguarda l’attivo, il. Il risultato del semestre è rappresentato da una. Non si procederà alla distribuzione di proventi.Per ilil valore complessivo netto () è passato da 123.107.579 euro al 31 dicembre 2023 a 108.778.798 euro al 30 giugno 2024. Ilè passato da 236,055 euro a 208,580 euro con un, al 30 giugno 2024, il valore complessivo netto (NAV) del Fondo è passato da 260.760.000 euro a 108.778.798 euro. Il valore unitario della quota è passato da 500,000 euro a 208,580 euro ma considerando le distribuzionicomplessive deipro quota effettuati sino alla data del 30 giugno 2024, rispettivamente per 332,750 euro (proventi) e per 194,430 euro (rimborsi),Il, calcolato sulla base del valore iniziale del Fondo, dei flussi di cassa in uscita e del NAV al 30 giugno 2024,Per quanto riguarda l’attivo, il. Il risultato del semestre è rappresentato da una. Non si procederà alla distribuzione di proventi.