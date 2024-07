ESG, Sace entra a far parte di Social Impact Agenda per l'Italia

(Teleborsa) -aderisce al'associazione che promuove lo sviluppo e la diffusione della finanza a impatto in Italia e all'estero, come strategia di investimento che risponde ai bisogni sociali e ambientali, superando l'approccio tradizionale di massimizzazione dei profitti. Il network rappresenta una piattaforma dove convergono idee, proposte e sperimentazioni per alimentare il dialogo e la collaborazione tra governi, istituzioni finanziarie, imprese, università, centri di ricerca, terzo settore e comunità locali.L'adesione a SIA – fa sapere SACE in una nota – rappresenta un ulteriore elemento nellache è stata definita a partire dal purpose dell'azienda: contribuire al benessere e alla prosperità della comunità in cui opera. Tale strategia prevede un'evoluzione profonda del modello di business del gruppo, del modo di operare e di pensare, integrando i criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) in tutti i processi, e si fonda su un sistema di misurazione d'impatto basato su metriche scientifiche con l'obiettivo di massimizzare l'impatto sui 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) delle Nazioni Unite."Siamo molto orgogliosi di aderire a Social Impact agenda per l'Italia – ha dichiarato–. Dialogare con un network di operatori che persegue un'allocazione sostenibile delle risorse economiche e una diffusione degli strumenti finanziari orientati al raggiungimento di risultati ambientali e sociali misurabili rafforza il nostro impegno a supportare le imprese italiane e il Sistema Paese verso la transizione sostenibile, accelerando l'evoluzione della value proposition in ottica ESG e lo sviluppo di nuovi strumenti finanziari di impatto"."Con grande piacere Social Impact Agenda per l'Italia accoglie l'adesione di SACE, Gruppo assicurativo-finanziario centrale allo sviluppo economico e al sostegno del New Green Deal italiano – ha commentato– attraverso la collaborazione tra SACE e SIA siamo convinti che nasceranno nuove soluzioni finanziarie a sostegno delle imprese e degli intermediari finanziari impegnati nel realizzare una transizione sostenibile e giusta. Gli ambiti di collaborazione sono molteplici, dal disegno di strumenti finanziari innovativi nella prospettiva di misurazione e gestione degli impatti sociali allo sviluppo di competenze di settore fino ad arrivare alla sperimentazione di progetti sui territori".