Loews, Benjamin Tisch nuovo CEO. Utile 2° trimestre in crescita

Loews

(Teleborsa) -, una delle più grandi e diversificate holding statunitensi, ha annunciato che, come parte del suo piano di successione, il 31 dicembre 2024, James Tisch lascerà le cariche die gli succederà, attuale Vicepresidente senior, Sviluppo aziendale e strategia. Nell'ambito della transizione, James Tisch diventerà Chairman, mentre Benjamin Tisch e il CEO di Loews Hotels & Co, Alexander Tisch, entreranno a far parte del board."Da quando è, Ben si è distinto come leader in grado di guidare l'azienda verso il futuro - ha affermato Paul Fribourg, lead independent director di Loews Corporation e CEO di Continental Grain Company - La profonda conoscenza di Ben di Loews Corporation, radicata in oltre un decennio di leadership, contribuirà a consolidare il track record dell'azienda nel fornire creazione di valore a lungo termine per i suoi azionisti"Loews ha anche comunicato di aver registrato undi 369 milioni di dollari, o 1,67 dollari per azione, neldel 2024, rispetto a 360 milioni di dollari, o 1,58 dollari per azione, nel secondo trimestre del 2023. Escludendo il guadagno di 36 milioni di dollari del periodo precedente presso Loews Hotels, l'utile è aumentato del 14% su base annua, grazie a CNA e Boardwalk.