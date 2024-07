Monnalisa, ricavi ancora in calo. Lavora a manovra finanziaria

Monnalisa

(Teleborsa) -, società specializzata in abbigliamento per bambini di alta gamma e quotata su Euronext Growth Milan, ha chiuso ilconpari a 18,9 milioni di euro, in riduzione rispetto al dato relativo al primo semestre dell'esercizio 2023 (21,9 milioni, -13%). La flessione, a cambi costanti, si riduce all'11%. Una quota significativa della riduzione dei ricavi è ascrivibile al calo dei ricavi derivanti anche da marchi differenti da Monnalisa.A tale riguardo, il Gruppo, soprattutto a causa diquali il rallentamento della domanda di beni di lusso, il perdurare del conflitto russo-ucraino (che ha colpito l'andamento dei ricavi online e dei ricavi verso i clienti wholesale multi-marca con cui il Gruppo realizzava una quota significativa del fatturato online in quei mercati) e il rallentamento dei consumi in altri mercati molto importanti per il Gruppo quali Stati Uniti e Cina (ma anche Europa).Per quanto concerne i fattori endogeni, il CdA ha rilevato unidentificate nel piano di sviluppo delineato dal precedente management. Per far fronte a tutto ciò, il nuovo management sta lavorando a un piano di rilancio del business i cui effetti saranno visibili a partire dal 2025, nonché ad un piano di contenimento dei costi operativi i cui effetti si potranno riscontrare già nel secondo semestre del 2024."Sebbene si ritenga che le azioni e le iniziative già individuate dal nuovo management, unitamente ad altre al momento allo studio, possano contribuire positivamente al raggiungimento di un equilibrio finanziario nel medio periodo, la situazione di incertezza e flessione del mercato, che si protrae oramai da alcuni esercizi, ha inevitabilmente determinato e progressivamente accentuato unadel Gruppo, con effetti rilevanti soprattutto nella gestione dell'esposizione finanziaria di breve termine", spiega una nota.A tal proposito il management "si è prontamente attivato nei confronti di banche e fornitori con azioni volte a garantire un equilibrio finanziario di breve termine e parallelamente, anche tramite il supporto di advisors esterni, alla, che sarà discussa in CdA indicativamente entro il mese di settembre, finalizzata a ristabilire un generale equilibrio economico-finanziario aziendale e ritorno progressivo alla profittabilità".