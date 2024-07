Sixth Street acquisirà Enstar per 5,1 miliardi di dollari

Enstar Group

(Teleborsa) -ha, con Liberty Strategic Capital, J.C. Flowers & Co e altri investitori istituzionali che partecipano all'accordo. Gli azionisti di Enstar riceveranno un totale di 338 dollari in contanti per ogni azione ordinaria, per un. Il corrispettivo rappresenta un premio di circa l'8,5% rispetto al prezzo medio ponderato per il volume di 90 giorni e del 6,9% sui 60 giorni.Enstar, quotato al Nasdaq, è unnelle Bermuda, negli Stati Uniti, nel Regno Unito, nell'Europa continentale, in Australia e in altre località internazionali. Enstar ha acquisito più di 117 società e portafogli dalla sua fondazione nel 2001. Sixth Street è una delle principali società di investimento a livello mondiale con oltre 75 miliardi di dollari tra asset under management e committed capital."Enstar ha una comprovata esperienza nella fornitura di soluzioni innovative nel ramo danni e nella capitalizzazione di opportunità interessanti nel mercato della riassicurazione, pur mantenendo un- ha affermato Michael Muscolino, cofondatore e partner di Sixth Street - In qualità di investitore esistente in Enstar, nutriamo un profondo rispetto per l'attività che il team di gestione di Enstar ha costruito e non vediamo l'ora di continuare a supportare l'attuale strategia della società".Al completamento della transazione, le azioni ordinarie di Enstar non saranno più quotate in Borsa e Enstar. La società continuerà ad operare sotto il nome Enstar.