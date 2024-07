Borsa di Tokyo cauta. Asia incerta in attesa Fed e BoJ

Tokyo

(Teleborsa) - Seduta difficile per le borse asiatiche, che chiudono nel complesso deboli, in una settimana clou in cui. L'ultima riunione prima dell'estate. Se la banca centrale USA dovrebbe confermare la possibilità di un taglio dei tassi a settembre, la BoJ avrebbe potuto intervenire prima, ma c'è molta incertezza al riguardo.continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,22% sul, mentre, al contrario, perde terreno, che ritraccia dello 0,92%, attestandosi ai minimi degli ulti sei mesi.In discesa(-1,25%); sulla stessa linea, negativo(-1,05%).Sulla parità(+0,31%); poco sotto la parità(-0,7%).Allunga timidamente il passo l', che tratta con un modesto progresso dello 0,40%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile -0,01%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato 0%.Il rendimento per l'è pari 1,01%, mentre il rendimento deltratta 2,13%.