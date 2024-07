Crescita nelle vendite di veicoli commerciali nell'UE nel 2024

(Teleborsa) - Nel, l'ha registrato un. Secondo l'Associazione dei costruttori europei (, le, raggiungendo 840.409 unità, mentre, con 20.370 unità vendute. Questa crescita è stata principalmente trainata dai mercati chiave di Germania, Spagna, Italia e Francia.Le vendite di furgoni hanno visto, seguita da Spagna (+18,5%), Italia (+17,8%) e Francia (+10,5%). Il diesel continua a dominare il mercato, rappresentando l'84,3% delle vendite con 708.624 unità (+16,2%). Tuttavia, i furgoni elettrici hanno registrato una flessione del 3,7%, riducendo la loro quota di mercato al 5,8%.Le immatricolazioni di camion nell'UE sonoQuesto aumento è stato sostenuto principalmente dai camion medi (+18,2%), mentre i camion pesanti sono rimasti stabili (+0,3%).nelle vendite di camion, rispettivamente del 21,7% e del 10,5%. Nonostante il predominio del diesel (95,7% del mercato), le vendite di camion elettrici sono aumentate del 51,6%, grazie soprattutto alla Germania.Le nuove immatricolazioni di autobus hanno visto un. L'Italia ha registrato la crescita più significativa (+44,6%), seguita da Spagna (+24,2%) e Germania (+17,8%). Glihanno aumentato la loro quota di mercato almentre gli autobus diesel hanno visto un aumento delle vendite del 35,3%, raggiungendo una quota del 68,5%.Ilsta vivendo un periodo di, con significativi aumenti nelle vendite di, e un'espansione nel mercato deiNel primo semestre del 2024, Stellantis Pro One, la divisione dei veicoli commerciali del gruppo Stellantis, ha consolidato la sua leadership di mercato nelle. Nell'EU30, Stellantis Pro One ha registrato un, con una quota di mercato superiore al 28,5%. La divisione è leader nel settore dei veicoli elettrici a batteria (BEV), con una quota di mercato del 31,9%."I risultati comunicati oggi riflettono laper i veicoli commerciali," ha dichiarato"La nostra offensiva di prodotto continua con il lancio del nuovo furgone Ram ProMaster EV Delivery in Nord America e del nuovo pickup Fiat Titano in Sud America."In Medio Oriente e Africa, Stellantis Pro One ha conquistato una, con il Fiat Fiorino in testa alle vendite di furgoni con una quota dell'11,1%. In Sud America, la divisione è leader nelle vendite di veicoli commerciali leggeri, pickup e furgoni, con quote di mercato rispettivamente del 31,1%, del 34,1% e del 33,3%. In Brasile, Stellantis Pro One domina tra i veicoli commerciali leggeri (46,9%), i pickup (47,3%) e i furgoni (44%).