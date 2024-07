NextGeo, investimento da 8,2 milioni di dollari per acquisto di veicoli subacquei

Next Geosolutions Europe

(Teleborsa) -(NextGeo), società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo delle geoscienze marine e dei servizi di supporto alle costruzioni offshore, ha(Remotely Operated Vehicle) con la società inglese TechnipFMC e il completamento delle relative procedure di FAT (Factory Acceptance Test).L', di cui 1,2 milioni di dollari già versati come anticipo prima della quotazione, è volto all'espansione e al potenziamento della flotta di veicoli subacquei filo-guidati (ROV) a disposizione della società per le attività di ispezione dei fondali marini.L'acquisto comprende un ROV Heavy Duty (HD) Schilling da 150 cavalli equipaggiato con Tether Management System (TMS), capace di. NextGeo ha inoltre commissionato a TechnipFMC un ulteriore set composto da LARS (Launch and Recovery System), Control Cabin e Workshop, con consegna prevista entro il 31 luglio."Siamodi aver completato questo investimento, a conferma della strategia di crescita comunicata al mercato durante il processo di quotazione, che ci consente di ampliare e al contempo potenziare la nostra flotta ROV work class - ha commentato l'- Questi strumenti di avanzatissima tecnologia robotica subacquea ci consentono di svolgere analisi ispettive di altissima precisione, ottimizzando i tempi e rispettando gli habitat ed i fondali marini in cui operano. I nostri dipartimenti Tecnico e R&S, che ringrazio per il costante lavoro di scouting svolto, sono sempre alla ricerca delle migliori tecnologie disponibili sul mercato per poter offrire ai nostri clienti soluzioni sempre all'avanguardia".