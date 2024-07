Prada, l'utile sale a 383 milioni di euro nel primo semestre

(Teleborsa) -, gruppo italiano del lusso quotato a Hong Kong, ha chiuso ildel 2024 conpari a 2.549 milioni di euro, in aumento del 17% anno su anno.pari a 2.263 milioni di euro, +18% anno su anno, trainate da crescita like-for-like e volumi full price. Il gruppo spiega che prosegue la performance superiore alla media di mercato di Prada, con Vendite Retail a +6% anno su anno, mentre Miu Miu conferma la traiettoria di forte crescita, con Vendite Retail in aumento del 93% anno su anno.L'è al 22,6%, 575 milioni di euro, nonostante i maggiori investimenti. L'è passato a 383 milioni di euro da 305 milioni di euro del primo semestre 2023. La situazione patrimoniale + solida con Posizione Finanziaria Netta positiva per 265 milioni di euro."Il Gruppo ha registrato, con un secondo trimestre positivo che si è aggiunto a un buon inizio d'anno - ha commentato l'- Prada ha mantenuto una traiettoria di crescita solida e Miu Miu ha confermato un'ottima performance; entrambi i marchi hanno beneficiato di identità, creatività e posizionamento forti e distintivi. Alla luce del contesto macroeconomico e geopolitico attuale, le dinamiche di settore sono diventate più sfidanti; questo ci richiede agilità e incisività a livello di prodotto, comunicazione e posizionamento, per continuare a rafforzare la relazione con i clienti e progredire nel nostro percorso verso l'eccellenza Retail. Pur rimanendo vigili, continuiamo a eseguire la nostra strategia con determinazione e confermiamo l'ambizione di generare una crescita solida, sostenibile e superiore alla media di mercato".