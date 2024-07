Tikehau Capital, afflussi netti record nel 1° semestre. Utile in calo

Tikehau Capital

(Teleborsa) -, importante asset manager pan-europeo, ha chiuso ilcon unpari a 57,5 milioni di euro, in ribasso rispetto ai 72 milioni di euro del primo semestre 2023. Glisono cresciuti del 12% a/a, garantendo la generazione di commissioni di gestione di lungo periodo. Inoltre, la società ha registrato una crescita del 13% a/a delle commissioni di gestione underlying, compensata dagli effetti ciclici legati al fundraising nel settore immobiliare, oltre che una crescita del 16% su base annua dei ricavi dei portafogli, trainata dal crescente contributo delle strategie di Tikehau Capital.Glihanno registrato una crescita del 13% rispetto all'anno precedente, attestandosi a 45,6 miliardi di euro al 30 giugno 2024. Glidel gruppo hanno raggiunto un nuovo record, pari a 3,4 miliardi di euro nel primo semestre 2024, trainati da strategie di investimento diversificate e complementari e da un bacino di investitori sempre più ampio, nonostante il difficile contesto di mercato per il fundraising. Tutte le asset class hanno contribuito agli afflussi netti registrati nel primo semestre 2024, in particolare le strategie di Private Debt e Capital Markets, grazie a un posizionamento e a una performance solidi."Nel primo semestre del 2024, Tikehau Capital ha continuato a registrare risultati solidi nonostante il complesso contesto di mercato - hanno commentatodi Tikehau Capital - Abbiamo raggiunto un livello record negli afflussi netti nella prima metà dell'anno, a testimonianza dell'attrattività delle nostre strategie d'investimento, e abbiamo mantenuto un impiego dinamico del capitale nei progetti volti alla futura creazione di valore"."Nel periodo, abbiamo ulteriormente rafforzato la nostra piattaforma multi-local, che vanta una base di investitori sempre più ampia e internazionale - hanno aggiunto - In particolare, i nostri investitori riconoscono il valore della nostra strategia caratterizzata da un forte allineamento ai loro interessi, sostenuta dai nostri risultati finanziari, e dal nostro approccio disciplinato, che si basa suche hanno risonanza a livello globale".