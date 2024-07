Valtecne, ricavi primo semestre stabili a 17 milioni di euro

Valtecne

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan che opera nel settore della meccanica di alta precisione per dispositivi medicali e applicazioni industriali, ha chiuso ildel 2024 conpari a 17,1 milioni di euro, in crescita dello 0,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (pari a 17 milioni).I dati riflettono il percorso di consolidamento della società verso un, che ha raggiunto il 68,3% del totale dei ricavi. La business line Industriale ha registrato un calo del 21,9%, influenzata principalmente dalle attuali condizioni macroeconomiche."Il primo semestre del 2024 ha confermato la solidità della nostra strategia e la capacità di cogliere le opportunità del mercato - ha commentato l'- I ricavi complessivi si sono mantenuti stabili rispetto allo stesso periodo dello scorso esercizio, trainati da una crescita significativa del 15,7% del settore medicale, che ora rappresenta oltre due terzi del nostro fatturato totale. Questa performance positiva è in linea con la nostra strategia di focalizzazione sul settore medicale, un mercato in continua espansione"."Nel corso del primo semestre, per rafforzare la nostra presenza in questo segmento strategico, abbiamo intrapreso diverse attività commerciali, inclusa la partecipazione alla fieraMedTecLIVE per promuovere le nuove soluzioni di meccanica di precisione per l'ortopedia - ha spiegato - Parallelamente, il settore industriale ha registrato una contrazione, in linea con le attuali condizioni macroeconomiche del settore manifatturiero europeo. Guardiamo alper una crescita sostenibile e duratura".