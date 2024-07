Positivo il Mercato americano

Dow Jones

(Teleborsa) - Il listino USA mostra un timido guadagno in chiusura, con ilche ha messo a segno un +0,5%, mentre, al contrario, depressa nel finale l', che chiude sotto i livelli della vigilia a 5.436 punti.In ribasso il(-1,38%); come pure, in rosso l'(-0,77%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+1,54%),(+1,19%) e(+0,55%). Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-2,20%),(-0,66%) e(-0,55%).Al top tra i(+3,07%),(+2,63%),(+2,02%) e(+1,91%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -9,83%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,84%.Calo deciso per, che segna un -2,27%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,89%.Tra idel Nasdaq 100,(+8,58%),(+4,39%),(+3,35%) e(+2,01%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -9,72%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 7,04%.In perdita, che scende del 6,55%.Pesante, che segna una discesa di ben -5,49 punti percentuali.Tra i datisui mercati statunitensi:14:15: Occupati ADP (atteso 166K unità; preced. 150K unità)14:30: Indice costo lavoro, trimestrale (atteso 1%; preced. 1,2%)15:45: PMI Chicago (atteso 44,1 punti; preced. 47,4 punti)16:00: Vendita case in corso, mensile (atteso 1,6%; preced. -2,1%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. -3,74 Mln barili)13:30: Challenger licenziamenti (preced. 48,79K unità)14:30: Produttività, trimestrale (atteso 1,5%; preced. 0,2%).