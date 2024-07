Saras, risultato netto comparable scende a 126,6 milioni di euro nel 1° semestre

Saras

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore della raffinazione del petrolio e nella produzione di energia elettrica, ha chiuso ildel 2024 conpari a 5.908 milioni di euro, in aumento del 9% rispetto a 5.417 milioni di euro registrati nello stesso periodo dell'esercizio precedente.L'reported di Gruppo è pari 275,2 milioni di euro (282 milioni in H1'23) a fronte di uno scenario positivo, con crack a livelli superiori a quelli storici, anche se inferiori allo scorso anno. L'EBITDA comparable di Gruppo è pari a 288,5 milioni di euro (312,4 milioni di Euro in H1'23).Ilreported di Gruppo è pari a 108,7 milioni di euro (122,3 milioni di Euro in H1'23), mentre il Risultato Netto comparable di Gruppo è pari a 126,6 milioni di euro (139,7 milioni di Euro in H1'23)."Il primo semestre si è concluso con, grazie ad uno scenario positivo e crack superiori alle medie storiche per tutti i principali prodotti, sebbene a livelli inferiori rispetto al primo semestre 2023 - ha commentato il- Per la seconda metà dell'anno, assumiamo una prospettiva più cauta, in quanto le principali fonti internazionali di mercato indicano margini di raffinazione in flessione, per via di un andamento macroeconomico poco brillante e dell'avviamento produttivo di alcune grandi raffinerie al di fuori dei confini europei. Nonostante ciò, la qualità del sito industriale di Sarroch e le iniziative in corso per il miglioramento continuo, ci consentono di confermare le indicazioni precedentemente fornite sulla marginalità attesa e sulla posizione finanziaria netta positiva a fine anno".Laante IFRS16 è positiva per 10,7 milioni di euro (positiva per 202,7 milioni di euro al 31 dicembre 2023).