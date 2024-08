Borse europee in rosso assieme a Milano

Meta

(Teleborsa) -, che chiude gli scambi in forte calo,, che accusano perdite consistenti sulla scia didelle aspettative.Intanto, anche il, dopo una partenza robusta animata daie dalle, che ha confermato un possibile taglio dei tassi a settembre.hanno confermato un rallentamento dell'attività manifatturiera e del mercato del lavoro.Lieve calo dell', che scende a quota 1,08. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 2.446,3 dollari l'oncia. Profondo rosso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 77,11 dollari per barile, in netto calo dell'1,03%.Sale lo, attestandosi a +141 punti base, con un incremento di 4 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,64%.pesante, che segna una discesa di ben -2,3 punti percentuali, seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,01%, e seduta negativa per, che scende del 2,14%.Pioggia di vendite sul listino milanese, che termina con una pesante flessione del 2,68%; sulla stessa linea, giornata da dimenticare per il, che si ferma a 35.018 punti, ritracciando del 2,62%.Pessimo il(-2,08%); sulla stessa tendenza, in forte calo il(-2,17%).Tra idi Milano, in evidenza(+2,50%) dopo i risuotati.Bene anche(+1,02%),(+0,88%) ed(+0,82%).Fra i peggiori oggi c'è, che ha archiviato la seduta a -8,71%.Sensibili perdite per, in calo dell'8,56%.In apnea, che arretra del 6,75%.Sotto pressione, che accusa un calo del 5,70%.Al Top tra le azioni italiane a(+1,59%),(+1,43%),(+0,90%) e(+0,60%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -6,59%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,89%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,49%.Scende, con un ribasso del 4,34%.