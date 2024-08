Tonfo di Tokyo con BoJ che segnala ulteriori aumenti dei tassi

Tokyo

(Teleborsa) -, con ildi interesse. Il governatore Kazuo Ueda ha infatti affermato che la banca centrale continuerà ad aumentare i tassi di interesse dopo un aumento di 15 punti base mercoledì, soprattutto se l'economia e l'inflazione continueranno a migliorare in linea con le prospettive della BoJ.I listini cinesi sono invece appesantiti dai dati deludenti dell'indice PMI Caixin , che hanno mostrato unaSi muove in netto ribasso, con ilche lascia sul parterre il 2,49; sulla stessa linea, cedono alle vendite, che retrocede dello 0,47%, e, che lima lo 0,11%.Sulla parità(+0,25%); poco sopra la parità(+0,5%). In moderato rialzo(+0,18%); sulla stessa linea, leggermente positivo(+0,41%).Seduta trascurata per l', che mostra un timido -0,11%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a +0,13%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto -0,04%.Il rendimento dell'scambia 1,03%, mentre il rendimento per ilè pari 2,15%.