In territorio positivo i listini asiatici, bene il settore tech

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di, che mostra sulun rialzo dello 0,71%, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata lunedì scorso, mentre, al contrario, si muove intorno alla parità, che continua la giornata allo 0,1%.Si attenuano i timori sull'impatto dei dazi promessi dal presidente americano. Bene isulla scia delle buone performance registrate dal settore a Wall Street.Tra i migliori di giornata ilche ha risposto positivamente ai nuovi dati sull', inferiori alle attese, che hanno alimentato le speranze di ulteriori tagli dei tassi di interesse da parte della Reserve Bank of Australia. In, al contrario, il governatore della Banca del Giappone,, ha dichiarato che la banca centrale aumenterà di nuovo i tassi. La notizia ha ridotti i guadagni registrati nella prima parte della seduta.Leggermente positivo(+0,34%); con analoga direzione, in rialzo(+1,08%).Leggermente negativo(-0,28%); sale(+0,71%).Modesto recupero sui valori precedenti per l', che passa di mano in progresso dello 0,35%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a +0,02%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto -0,06%.Il rendimento dell'scambia 1,59%, mentre il rendimento per ilè pari 1,89%.