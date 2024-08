Eligo chiude esercizio 2023 in perdita per 2,9 milioni

Eligo

(Teleborsa) -ha chiuso l'esercizio 2023 con, in diminuzione rispetto ai 2,06 milioni al 31 dicembre 2022.(-2,11 milioni) ed in peggioramento rispetto ai -0,37 milioni dell’esercizio precedente, dopo un incremento dei costi di consulenza, marketing e costi straordinari una tantum legati ai marchi acquisiti.(-0,89 milioni nel 2022) dopo ammortamenti e svalutazioni per 451mila euro, rispetto a Euro 525 migliaia nel 2022., in aumento rispetto alla perdita di 0,94 milioni dell’esercizio precedente.è cash negative per Euro 1,02 milioni, rispetto a un IFN cash negative per Euro 0,23 milioni al 31 dicembre 2022.