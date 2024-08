Giornata da dimenticare per il mercato americano

Dow Jones

(Teleborsa) - Segno meno in chiusura per il listino USA, in una sessione caratterizzata da ampie vendite sul settore tecnologico. Lo scetticismo sulla scelta della Fed di aspettare settembre ed i timori di una ricaduta in recessione hanno contribuito a pesare sul mercato. Ilaccusa una discesa dell'1,21%; sulla stessa linea, vendite diffuse sull', che chiude la giornata a 5.447 punti. In forte calo il(-2,44%); con analoga direzione, in rosso l'(-1,42%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+1,85%),(+1,09%) e(+1,06%). Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-3,36%),(-2,56%) e(-2,25%).Tra i(+3,07%),(+1,82%),(+1,82%) e(+1,68%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -6,52%.In apnea, che arretra del 5,50%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,89%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,24%.(+4,82%),(+3,69%),(+3,18%) e(+2,85%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -21,01%.Scende, con un ribasso del 9,87%.Crolla, con una flessione del 9,37%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento dell'8,50%.