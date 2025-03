Giornata da dimenticare per il mercato americano

Dow Jones

(Teleborsa) - A picco Wall Street in chiusura di seduta, con ilche accusa un ribasso del 2,08%; sulla stessa linea, giornata da dimenticare per l', che si ferma a 5.615 punti, ritracciando del 2,70%. In netto peggioramento il(-3,81%); come pure, pessimo l'(-3,07%).Il sentiment degli investitori è stato colpito dalle ultime parole del presidente Donald Trump, che non ha escluso la possibilità di una recessione negli Stati Uniti quest'anno; a una domanda se si aspetta una recessione quest'anno, arrivata ieri durante un'intervista su Fox News, Trump ha detto: "Odio prevedere cose del genere. C'è un periodo di transizione, perché quello che stiamo facendo è molto grande".(+1,04%) e(+0,94%) in buona luce sul listino S&P 500. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-4,34%),(-3,90%) e(-3,54%).Al top tra i(+0,93%),(+0,90%),(+0,79%) e(+0,77%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -5,00%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,85%.Scende, con un ribasso del 4,35%.Crolla, con una flessione del 4,25%.Tra idel Nasdaq 100,(+5,27%),(+2,58%),(+2,40%) e(+2,09%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -15,43%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 10,57%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 9,62%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 9,15%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,5%)14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,9%; preced. 3%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. 3,61 Mln barili)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 226K unità; preced. 221K unità)14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,4%)14:30: Prezzi produzione, annuale (preced. 3,5%)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 63,8 punti; preced. 64,7 punti).