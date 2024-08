Le Borse europee peggiorano nel pomeriggio, timori per economia USA

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, assieme agli altri Eurolistini. I listini del Vecchio Continente peggiorano nel pomeriggio dopo la pubblicazione di, che hanno acceso i timori di un rallentamento dell'economia statunitense e le preoccupazioni sul fatto che la Fed si stia muovendo troppo lentamente nell'invertire la stretta monetaria.L'continua gli scambi a 1,089 Euro / Dollaro USA, con un aumento dello 0,93%. Seduta positiva per l', che sta portando a casa un guadagno dello 0,73%. Profondo rosso per il(Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 74,13 dollari per barile, in netto calo del 2,86%.Sale lo, attestandosi a +146 punti base, con un incremento di 5 punti base, con ilpari al 3,61%.in apnea, che arretra dell'1,66%, sotto pressione, che accusa un calo dello 0,83%, e scivola, con un netto svantaggio dello 0,86%.Pioggia di vendite sul, che scambia con una pesante flessione dell'1,95%: ilprosegue in tal modo una serie negativa, iniziata mercoledì scorso, di tre ribassi consecutivi; sulla stessa linea, giornata da dimenticare per il, che retrocede a 34.375 punti, ritracciando dell'1,84%. In rosso il(-0,95%); sulla stessa linea, in discesa il(-1,06%).Tra idi Milano, in evidenza(+2,38%),(+2,18%),(+2,18%) e(+1,66%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,75%. Tonfo di, che mostra una caduta del 4,72%. Lettera su, che registra un importante calo del 4,55%. Scende, con un ribasso del 4,53%.Tra i(+6,73%),(+2,78%),(+2,30%) e(+1,60%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,29%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,60%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 3,49%.scende del 3,40%.