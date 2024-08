Tonfo delle Borse europee su timori per economia USA e settore tech

Intel

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Snam

Terna

Italgas

Amplifon

Azimut

STMicroelectronics

Saipem

Iveco

Technogym

Acea

Industrie De Nora

Ascopiave

D'Amico

Credem

Technoprobe

LU-VE Group

(Teleborsa) -, seguendo l'andamento negativo di Wall Street e la forte flessione di Tokyo (-5,8%) di stamattina. A spingere le vendite sono stati i timori di un eccessivo rallentamento dell'economia americana, dopo i dati deludenti sul mercato del lavoro arrivati nel pomeriggio , e l'incertezza sul taglio dei tassi. Male il comparto Tecnologico, che soffre l'annuncio del colosso statunitenseriguardante un maxipiano di taglio dei costi e la sospensione del pagamento dei futuri dividendi.Seduta positiva per l', che sta portando a casa un guadagno dell'1,22%. Vendite diffuse sull', che continua la giornata a 2.422,7 dollari l'oncia. Forte riduzione del(Light Sweet Crude Oil) (-3,78%), che ha toccato 73,43 dollari per barile.In deciso rialzo lo, che si posiziona a +149 punti base, con un forte incremento di 8 punti base, mentre ilriporta un rendimento del 3,64%.lettera su, che registra un importante calo del 2,33%, scivola, con un netto svantaggio dell'1,31%, e scende, con un ribasso dell'1,61%.Pioggia di vendite sul, che termina con una pesante flessione del 2,55%: ilprosegue in tal modo una serie negativa, iniziata mercoledì scorso, di tre ribassi consecutivi; sulla stessa linea, profondo rosso per il, che si ferma a 34.152 punti, in netto calo del 2,47%. In forte calo il(-1,67%); sulla stessa tendenza, pesante il(-1,68%).Al termine della seduta della Borsa di Milano, risulta che ilnella seduta del 2/08/2024 è stato pari a 3,75 miliardi di euro, in rialzo del 9,91% rispetto ai precedenti 3,41 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,69 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,75 miliardi.Tra lea grande capitalizzazione, in luce, con un ampio progresso del 2,43%. Andamento positivo per, che avanza di un discreto +2,02%. Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,81%. Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +1,26%.Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -6,12%. Crolla, con una flessione del 5,77%. Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 5,37%. Pessima performance per, che registra un ribasso del 5,07%.del FTSE MidCap,(+3,45%),(+2,48%),(+1,76%) e(+1,40%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -6,76%. Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,94%. In perdita, che scende del 4,46%. Pesante, che segna una discesa di ben -4,11 punti percentuali.