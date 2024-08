(Teleborsa) - Scendono più delle attese gli. Secondo il Department of Commerce del Bureau of the Census, nel mese di2024 gli ordini hanno evidenziato una variazione negativa del 3,3% dopo il -0,5% di maggio e e contro il -2,7% stimato dal consensus.Al netto del settore dei, gli ordini sono aumentati dello 0,1% dopo il -0,7% di maggio, mentre al netto del settoresono calati del 3,4% dopo il -0,6% del mese precedente.