Aeroporto di Bologna, luglio da record con 1,1 milioni di passeggeri

Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan che gestisce lo scalo aeroportuale bolognese, ha comunicato che ahanno superato per la prima volta quota 1 milione e 100 mila, arrivando a, in crescita del 4,2% sullo stesso mese del 2023. Battuto il record di giugno 2024, luglio 2024 diventa così il mese con il maggiore livello di traffico passeggeri di tutta la storia dello scalo.Nel dettaglio, a registrare gli incrementi maggiori sono stati i passeggeri su(289.779, +7,0% su luglio 2023), ma hanno registrato buoni risultati anche i passeggeri su(825.520, +3,3% su luglio 2023). Crescono, in misura minore, anche i movimenti, a quota 7.676 (+2,8%), mentre è molto significativo l'incremento di merci trasportate per via aerea, pari a 4.338 tonnellate (+28,2%).Ledi luglio sono state: Catania, Barcellona, Tirana, Olbia, Palermo, Brindisi, Madrid, Cagliari, Francoforte e Londra Heathrow.Neidel 2024 i passeggeri complessivi del Marconi sono stati oltre 6 milioni, per l'esattezza 6.154.851, in aumento dell'8,9% sullo stesso periodo del 2023, mentre i movimenti sono stati 44.633, in crescita del 6,7% sul 2023. Le merci trasportate per via aerea nel periodo gennaio-luglio sono state 26.928 tonnellate, in aumento dell'11,0% sul 2023.