Azzurra Capital acquisisce una partecipazione nel gruppo cartario Lucart

(Teleborsa) -, operatore di private equity promosso da Stefano Marsaglia, ha stipulato un, holding che controlla al 100%, leader nella produzione di articoli in carta tissue, airlaid e carte monolucide. Non sono stati diffusi i dettagli finanziari dell'operazione.L'accordo siglato tra Azzurra Capital e iprevede l'ingresso del fondo di private equity nella holding del Gruppo Lucart, al fine di supportare il raggiungimento degli ambiziosi obiettivi di crescita e redditività previsti dal piano strategico del Gruppo stesso per i prossimi anni.Le attività dell'azienda - fondata nel 1953 dalla famiglia Pasquini, che a oggi detiene il 100% del capitale e che resterà attivamente coinvolta nella gestione operativa - sono distribuite su, impegnate nello sviluppo e nella vendita di prodotti con brand come Tenderly, Tutto, Grazie EcoNatural e Smile (mercato Consumer) e Lucart Professional, Fato e Velo (mercato Away from Home).Con una capacità produttiva di 400.000 tonnellate/anno di carta, Lucart impiega oltre 1.700 persone in 10 stabilimenti produttivi (5 in Italia, 1 in Francia, 1 in Ungheria, 2 in Spagna e 1 in UK), due centri logistici ed una società commerciale in Germania. Il Gruppo, dopo aver chiuso il 2023 con un(+6,7% rispetto al 2022) e un, ha appena approvato la semestrale 2024 con ottimi risultati, a conferma della leadership di Lucart in Italia e in Europa nel business Away From Home, nella produzione di carta tissue riciclata e nella commercializzazione dei propri brand."Siamo estremamente onorati di essere diventati partner della famiglia Pasquini - ha commentato, fondatore e AD di Azzurra Capital - Negli ultimi mesi abbiamo sviluppato un'ottima relazione con la famiglia e condividiamo in pieno gli obiettivi e le strategie per creare ulteriore valore e crescita per il Gruppo. L'investimento in Lucart è perfettamente allineato con la nostra strategia di investire in aziende ad azionariato familiare, gestite da imprenditori di alta qualità, che sono leader nel loro settore di attività, con una lunga storia di successo ed interessanti prospettive di crescita. Il Gruppo si contraddistingue per l'attenzione verso il riciclato a livello di prodotto e di packaging e vanta unpresenti nei cartoni per bevande tipo Tetra Pak"."Oltre all'apporto di capitale, metteremo, nonché la nostra grande rete di contatti internazionali", ha aggiunto.