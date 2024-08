Borse europee in pesante ribasso, aumentano scommesse su taglio tassi

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -Le vendite, particolarmente pesanti stamattina sui mercati asiatici, sono state causate dai, che fanno temere per una recessione oltreoceano e hanno aumentato i timori che la Fed possa aver atteso troppo a lungo prima di adottare una politica monetaria accomodante. Ora i tassi incorporano ben. Intanto, il presidente della Federal Reserve di Chicago, Austan Goolsbee, ha detto che i dati sull'occupazione negli Stati Uniti di venerdì scorso, pur essendo più deboli del previsto, non fanno pensare a una recessione.Leggera crescita dell', che sale a quota 1,097. Si abbattono le vendite sull', che scambia a 2.391,7 dollari l'oncia, in forte calo del 2,06%. Profondo rosso per il(Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 72,82 dollari per barile, in netto calo dello 0,95%.In salita lo, che arriva a quota +155 punti base, con un incremento di 6 punti base, con ilpari al 3,66%.lettera su, che registra un importante calo del 2,22%, scende, con un ribasso del 2,31%, e crolla, con una flessione del 2,00%.Giornata nera per la, che affonda con una discesa del 2,60%: ilprosegue in tal modo una serie negativa, iniziata mercoledì scorso, di quattro ribassi consecutivi; sulla stessa linea, ilcrolla del 2,51%, scendendo fino a 33.294 punti. In forte calo il(-2,36%); con analoga direzione, pesante il(-2,31%).In questaper la Borsa di Milano, nessuna Blue Chip mette a segno una performance positiva. Le più forti vendite si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,02%. Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 5,22%. Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,70%. Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,53%.per tutti i titoli a media capitalizzazione italiani. Le più forti vendite si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -19,09%. In perdita, che scende del 6,86%. Pesante, che segna una discesa di ben -5,82 punti percentuali. Seduta negativa per, che scende del 5,59%.