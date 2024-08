Giornata all'insegna delle vendite per i mercati europei

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -che in avvio di settimana si muovono in rosso. A pesare ancora sui mercati sono i timori di una recessione in atto negli USA e di una Fed che ora sarà costretta a tagliare lo 0,5% a settembre, dopo che un report debole sull'occupazione negli Stati Uniti ha alimentato preoccupazioni su una possibile recessione.I dati di venerdì sul mercato del lavoro americano hanno mostrato un forte rallentamento della crescita occupazionale negli Stati Uniti, un aumento del tasso di disoccupazione e una crescita salariale più lenta.Sul mercato valutario, poco mosso l', che scambia sui valori della vigilia a 1,094. Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,32%. Giornata da dimenticare per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 72,82 dollari per barile, con un ribasso dello 0,96%.Lopeggiora, toccando i +154 punti base, con un aumento di 5 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,62%.sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,67%, in perdita, che scende del 2,04%, e pesante, che segna una discesa di ben -2,46 punti percentuali. A picco Piazza Affari, con ilche accusa un ribasso del 3,30%, proseguendo la serie di quattro ribassi consecutivi, iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, viene venduto parecchio il, che continua la seduta a 33.026 punti.Scendono o perdono terrenoLe peggiori performance si registrano su, che ottiene -5,43%.Soffre, che evidenzia una perdita del 5,32%.Seduta negativa per, che scende del 5,29%.Sensibili perdite per, in calo del 5,11%.I più forti ribassi si verificano su, che continua la seduta con -8,04%.In apnea, che arretra del 5,81%.Tonfo di, che mostra una caduta del 5,74%.Preda dei venditori, con un decremento del 4,78%.Tra i dati03:45: PMI servizi Caixin (atteso 51,4 punti; preced. 51,2 punti)10:00: PMI servizi (atteso 51,9 punti; preced. 52,8 punti)10:00: PMI composito (atteso 50,1 punti; preced. 50,9 punti)11:00: Prezzi produzione, mensile (preced. -0,2%)11:00: Prezzi produzione, annuale (atteso -3,3%; preced. -4,2%).