Giù le Borse europee. VIX sui massimi dal 2020

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE Italia All-Share

Nexi

STMicroelectronics

Saipem

Telecom Italia

Carel Industries

Tinexta

MARR

Alerion Clean Power

Danieli

(Teleborsa) -, che scambia in netto calo, in accordo con gli altri Listini continentali, che accusano perdite consistenti, ancora sull'effetto dei dati americani sul mercato del lavoro, con lo spettro recessione negli Stati Uniti in agguato. L’indice della volatilitàha mostrato un balzo clamoroso da 25,40 a 36 per poi attestarsi a 30. Livelli così elevati dell’indice non si registravano dal novembre 2020.Sotto il profilo macroeconomico, ilrallenta nel mese di luglio in base alla rilevazione degli indici Purchasing Managers di S&P Global. Focus ora sui dati sull’indice di fiduciaattesi, in arrivo nel pomeriggio, primo banco di prova della settimana. Poi giovedì arriverà il dato sulle richieste settimanali di sussidi di disoccupazione."I timori di recessione degli Stati Uniti sono tornati a essere un tema dominante, guidati dalla combinazione di una rapida perdita di slancio del mercato del lavoro e dai segnali di una domanda dei consumi debole evidenziati nelle trimestrali, afferma Michael Langham, Economist di Abrdn. Le attuali quotazioni dei mercati indicano ora in modo chiaro come la Fed sia in ritardo rispetto alla curva e che taglierà rapidamente nelle prossime riunioni per evitare un atterraggio duro. Tutto ciò si è riversato sui mercati asiatici, con il disimpegno dei carry trade e la prevalenza di un sentiment risk-off”, sottolinea l'esperto aggiungendo: “Riteniamo tuttavia che lo scenario macro non sia così negativo come indicato dai mercati. La forte crescita dell'offerta di lavoro negli ultimi anni ha contribuito a raffreddare il mercato del lavoro e i licenziamenti rimangono bassi negli Stati Uniti. Prevediamo che la Fed inizierà l'allentamento a settembre, il che dovrebbe aprire la pista ad allentamenti in alcune parti dell'Asia emergente".Sul mercato valutario, l'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,25%. Giornata da dimenticare per l', che scambia a 2.405,2 dollari l'oncia, ritracciando dell'1,51%. Giornata da dimenticare per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 72,34 dollari per barile, con un ribasso dell'1,61%.Balza in alto lo, posizionandosi a +153 punti base, con un incremento di 4 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,62%.scende, con un ribasso del 2,72%, crolla, con una flessione del 2,42%, e vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,21%. Giornata nera per la Borsa di Milano, che affonda con una discesa del 3,10%, continuando sulla scia ribassista rappresentata da quattro cali consecutivi, in essere da mercoledì scorso; sulla stessa linea, profondo rosso per il, che retrocede a 33.111 punti, in netto calo del 3,05%.In questaper la Borsa di Milano, nessuna Blue Chip mette a segno una performance positiva.Le più forti vendite si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,87%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 5,28%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 5,24%.In perdita, che scende del 4,97%.tra i titoli del FTSE MidCap,raggiunge un +1,91%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -16,35%.Pesante, che segna una discesa di ben -8,66 punti percentuali.Seduta negativa per, che scende del 6,13%.Sensibili perdite per, in calo del 5,28%.Tra ledi maggior peso:03:45: PMI servizi Caixin (atteso 51,4 punti; preced. 51,2 punti)10:00: PMI servizi (atteso 51,9 punti; preced. 52,8 punti)10:00: PMI composito (atteso 50,1 punti; preced. 50,9 punti)11:00: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,1%; preced. -0,2%)11:00: Prezzi produzione, annuale (atteso -3,3%; preced. -4,1%).