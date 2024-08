Gruppo Ludoil, nel 2023 distribuite oltre 1.657 milioni di tonnellate di carburanti (+58%)

(Teleborsa) - Ilha presentato il, redatto in conformità con le best practices internazionali e inserito all'interno della Relazione sulla Gestione, con l'obiettivo di favorire una completa integrazione tra informazioni finanziarie e non finanziarie.In un contesto macroeconomico complesso, caratterizzato dalla volatilità dei prezzi delle materie prime, il Gruppo Ludoil ha dimostrato notevoli capacità di diversificazione delle fonti di approvvigionamento, assicurando forniture costanti e ininterrotte al Paese. Nel corso del 2023, Ludoil ha distribuitoregistrando un incremento del 58% rispetto al 2022 e aumentando la propria quota di mercato dall'1,8% al 2,9%.Questo successo – spiega il Gruppo in una nota – si riflette in una realtà aziendale in costante espansione, con un capitaleinfrastrutturale composto da 9 depositi fiscali, 120 km di oleodotti, un terminal bunker, una piattaforma offshore, 157 stazioni di servizio, 28 infrastrutture di ricarica elettrica, 9 pale eoliche e un impianto di biometano attualmente in costruzione. Gli investimenti si sono concentrati sultramite processi di digestione anaerobica e compostaggio, rispondendo in modo concreto a uno dei problemi più critici in Italia: la gestione dei rifiuti urbani. Da tale visione è nato ilgestito dalla Raco S.r.l., società interamente controllata dal Gruppo Ludoil. Con un investimento superiore a 100 milioni di euro, l'obiettivo è la realizzazione di nuove linee di processo per la produzione di biometano, con l'intento di trasformare l'impianto in uno dei più grandi ed efficienti stabilimenti semi-dry al mondo entro il 2025. Il progetto è pienamenteallineato con l'ambizioso obiettivo di offrire prodotti decarbonizzati, in conformità con le direttive della Commissione europea.Il Gruppo Ludoil ha inoltre deciso di consolidare ulteriormente il proprio percorso di disclosure, sottoponendosi volontariamente alla valutazione di enti indipendenti in ambito ESG (Environmental, Social, Governance). In tal senso,, società del Gruppo, ha recentemente ottenuto il badge COMMITTED da EcoVadis, leader globale nella valutazione della sostenibilità aziendale. Con una Sustainability Scorecard di 55 punti, superiore al 58% delle aziende del settore valutate, questo riconoscimento – si legge nella nota – testimonia il valore delle azioni intraprese e la capacità dell'azienda di rispondere efficacemente alle aspettative degli stakeholder attraverso pratiche sostenibili e responsabili.Con circail 90% dei quali con contratto a tempo indeterminato, e oltre 30 nuove assunzioni nell'ultimo anno,il Gruppo investe costantemente nella formazione, come dimostrano le quasi 2mila ore di formazione erogate nel 2023. Per il prossimo triennio, è in fase di sviluppo un nuovo programma di welfare aziendale, con piani integrativi volti a migliorare il benessere personale e organizzativo, focalizzandosi in particolare sul benessere psicofisico e sull'equilibrio tra vita privata e lavoro."Crescita, diversificazione strategica verso fonti rinnovabili e investimenti in progetti di economia circolare sono i pilastri del nostro piano industriale. Stiamo costruendo solide fondamenta per affrontare le sfide future legate al cambiamento del paradigma energetico, pronti a supportare l'Italia in questa indispensabile fase di transizione" ha commentato"Il nostro modello innovativo si basa su un solido e comprovato track record imprenditoriale, al servizio di un progetto ambizioso di cambiamento di paradigma. Stiamo investendo in asset strategici infrastrutturali per sostenere la transizione energetica, instaurando alleanze e partnership con istituzioni finanziarie e stakeholder industriali, con un focus mirato sulla clean energy, la valorizzazione del capitale umano e una decisa spinta verso l'internazionalizzazione" ha commentato