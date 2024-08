Reway Group, ValueTrack aumenta il fair value

Reway Group

(Teleborsa) - ValueTrack ha incrementato ilper azione (da 6,90 euro) su, gruppo quotato su Euronext Growth Milan (EGM) e specializzato nella manutenzione e risanamento di infrastrutture stradali e autostradali, dopo la diffusione di alcuni KPI per il primo semestre del 2024. Gli analisti scrivono che nuovi ordini e ricavi sono stati in ??linea con le attese, mentre il debito netto è stato in aumento grazie all'accordo con Gema.Il broker ha quindi, che vedono i ricavi in ??aumento a un CAGR23-26 del 23,9%, a circa 251 milioni di euro nel 2026 e margini EBITDA ed EBITA rispettivamente al 21,4% e al 19,6% nel 2026. Allo stesso tempo, ha aggiornato le stime di Balance Sheet 2024-26 tenendo conto di un': ora prevede un debito netto di 50 milioni di euro nel 2024, per poi ridurre l'indebitamento a 18,7 milioni di euro nel 2026.