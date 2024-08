Giornata negativa per l'equity europeo. Milano in rosso

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Finale debole per le principali borse europee, alcune in marginale rialzo nel pomeriggio in scia ai recuperi di Wall Street, dopo i forti crolli registrati sui mercati mondiali nelle ultime sessioni. Permane un clima incerto dopo tre sedute consecutive caratterizzate da forti ribassi, innescate dai crescenti timori di una recessione negli Stati Uniti dopo le deludenti letture del mercato del lavoro, con la Fed vista in ritardo sull'allentamento della restrizione monetaria.Le attese del mercato monetario circa i tagli dellesi sono parzialmente ridimensionate rispetto all'impennata di ieri, puntando ora per settembre a una riduzione di 25pb da parte della BCE e a una riduzione di 25pb, oppure 50pb con una probabilità dell'85%, da parte della Fed.Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,23%. Giornata negativa per l', che continua la seduta a 2.383 dollari l'oncia, in calo dell'1,11%. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,77%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +151 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,65%.senza slancio, che negozia con un +0,09%, guadagno moderato per, che avanza dello 0,23%, e pensosa, con un calo frazionale dello 0,27%. A Milano, si è mosso sotto la parità il, che scende a 31.107 punti, con uno scarto percentuale dello 0,60%, continuando sulla scia ribassista rappresentata da cinque cali consecutivi, in essere da mercoledì scorso; sulla stessa linea, cede alle vendite il, che chiude a 33.205 punti.Dai dati di chiusura di Borsa Italiana, risulta che ilnella seduta del 6/08/2024 è stato pari a 2,93 miliardi di euro, in calo del 29,33%, rispetto ai 4,15 miliardi della vigilia; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,92 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,55 miliardi.Tra lea grande capitalizzazione, svettache segna un importante progresso dell'8,69%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento del 2,48%.Denaro su, che registra un rialzo del 2,05%.Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dell'1,36%.Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,77%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,70%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,61%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,52%.Al Top tra le azioni italiane a(+7,05%),(+3,08%),(+2,90%) e(+2,46%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,10%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,90%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,84%.Scivola, con un netto svantaggio del 3,06%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:01:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso 0,2%; preced. -0,3%)08:00: Ordini industria, mensile (atteso 0,4%; preced. -1,7%)08:45: Occupazione, trimestrale (atteso 0,2%; preced. 0,3%)11:00: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0%; preced. 0,1%)11:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso 0,1%; preced. 0,5%).