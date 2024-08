Borse europee positive, brilla Milano trainata dalle banche

BPER

Banco BPM

Commerzbank

ABN AMRO

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Banca MPS

Unicredit

Prysmian

Banca Mediolanum

Carel Industries

CIR

Philogen

OVS

BFF Bank

Ariston Holding

(Teleborsa) -, conche ha riportato un utile semestrale in leggera crescita a 724 milioni di euro e ha rivisto la guidance per l'intero esercizio (l'AD ha detto che il nuovo piano si baserà sulla crescita organica e che l'istituto è focalizzato sulla riduzione dei costi), mentreha registrato un utile semestre in aumento a 750 milioni, anch'essa modificando la guidance.Allargando lo sguardo all'ha messo a segno il miglior utile semestrale in 15 anni e confermato l'outlook per l'intero anno, mentreha migliorato la propria guidance sull'NII per l'intero 2024 grazie a tassi alti più a lungo.Sul fronte macroeconomico, è rimbalzata meglio delle attese laa giugno.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,08%. Lieve aumento dell', che sale a 2.396,6 dollari l'oncia. Giornata di forti guadagni per il(Light Sweet Crude Oil), in rialzo dell'1,94%.Scende lo, attestandosi a +146 punti base, con un calo di 5 punti base, mentre ilriporta un rendimento del 3,71%.bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,23%, buona performance per, che cresce dell'1,15%, e in primo piano, che mostra un forte aumento dell'1,63%.Scambi in forte rialzo per la, con il, che sta mettendo a segno un guadagno del 2,00%, interrompendo la serie di cinque ribassi consecutivi, iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, si muove con il vento in poppa il, che arriva a 33.840 punti. In denaro il(+1,11%); sulla stessa tendenza, buona la prestazione del(+1,29%).Tra lea grande capitalizzazione, decolla, con un importante progresso del 6,43%. In evidenza, che mostra un forte incremento del 3,87%. Sostenuta, con un discreto guadagno del 3,32%. Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio del 3,03%.del FTSE MidCap,(+4,91%),(+4,06%),(+2,88%) e(+2,75%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,33%. Vendite su, che registra un ribasso del 2,09%.