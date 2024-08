Concessioni balneari: riordino in prossimo Cdm

(Teleborsa) - A valle delle interlocuzioni con la Commissione Europea, secondo quanto si apprende da fonti di governo, in una delle prossime riunioni del Consiglio dei Ministri verrà esaminato e approvato ilal fine di stabilire un quadro giuridico certo per gli operatori e per le amministrazioni locali."Per quanto riguarda le concessioni balneari la notizia è che una soluzione è in arrivo: secondo indiscrezioni, il governo sta lavorando su una proposta per risolvere definitivamente questa complessa questione, cercando di bilanciare le esigenze dei concessionari esistenti con le normative europee. Importante, dunque, – commenta– che finalmente si decida dopo venti anni di tira e molla; meno tranquillizzante che non si conosca ancora quale sia la decisione. Resta infatti da vedere quale sarà l'intervento che il governo intende mettere in campo per garantire una soluzione equa e sostenibile per tutte le parti coinvolte"."Un balletto indecente! Il Governo, invece di prendere atto delle sentenze del Consiglio di Stato e di quanto sostiene l'Antitrust, che da mesi sta impugnando al Tar le delibere comunali che concedevano la proroga delle concessioni demaniali marittime, continua a volersi arrampicare sugli specchi, cercando una possibile scappatoia con la Commissione Europea. Insomma uno spettacolo indecoroso" affermaIlha inviato alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, una lettera in cui esprime apprezzamento per l'impegno del Governo nel dialogo con le istituzioni europee sul tema delle concessioni balneari. Impegno – scrive– volto a difendere la specificità italiana caratterizzata da un vivace tessuto imprenditoriale radicato nei territori. Granelli – si legge in una nota – "ribadisce la fiducia nell'azione dell'Esecutivo e conferma la disponibilità a privilegiare dialogo e proposte rispetto a espressioni di protesta che non contribuiscono alla risoluzione dei problemi delle imprese e penalizzano gli utenti". Granelli ha evidenziato alla premier "il profondo disorientamento che attualmente investe la categoria degli imprenditori balneari, causato dalle ripetute e spesso contrastanti pronunce degli organi giurisdizionali nazionali ed europei, oltre alle iniziative disomogenee intraprese dai comuni costieri".In un contesto di crescente incertezza riguardo alla regolamentazione delle concessioni demaniali marittime e alla loro futura assegnazione, Granelli, anche a nome del presidente di Confartigianato Imprese Demaniali Mauro Vanni, dichiara la "disponibilità a mantenere aperto un confronto costruttivo con il Governo. L'obiettivo è comprendere gli orientamenti dell'Esecutivo e lavorare insieme per fornire risposte tempestive e chiare alle oltre 30 mila imprese del settore, garantendo così stabilità e tutela a un settore che rappresenta una parte fondamentale dell'economia italiana".presidente di Confartigianato Imprese Demaniali Mauro Vanni – anche la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome che si è resa disponibile ad un confronto per individuare criteri univoci attraverso i quali rendere possibile il rinnovo della concessioni balneari"."In tema di stabilimenti balneari in Italia regna il caos più assoluto, tra minacce dell'Ue, sentenze dei tribunali e governo che naviga a vista" afferma ilche chiede all'esecutivo di risolvere al più presto la situazione di stallo attuale."È necessario trovare con urgenza un punto di incontro tra il governo e le istanze dei balneari, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia e delle recenti sentenze del Consiglio di Stato che hanno bocciato le proroghe delle concessioni – afferma il–. Una situazione assurda e paradossale quella italiana dove, nonostante la situazione di evidente illegittimità delle concessioni, gli stabilimenti sono aumenti del 26% dal 2011 generando un business da 10 miliardi di euro annui, a fronte di appena 115 milioni di euro incamerati attraverso i canoni dallo Stato. Il governo non può più rimandare il problema alle calende greche, e deve sedersi al tavolo con i balneari e con tutte le parti coinvolte per arrivare al più presto a una soluzione condivisa"."Non vi è ancora alcun provvedimento legislativo che dia certezza agli operatori pubblici e privati sulla questione balneare. Siamo, quindi, costretti a confermare la mobilitazione della categoria con la chiusura degli ombrelloni di due ore prevista per venerdì 9 agosto. Constatiamo comunque che 'fonti di Governo' lo hanno preannunciato in uno dei prossimi Consigli dei Ministri – affermano in una nota congiunta–. È un segnale che non intendiamo sottovalutare, pertanto nei prossimi giorni si riuniranno nuovamente gli organismi dirigenti per valutare la situazione che, da anni, tiene con il fiato sospeso 30mila imprese e 100mila addetti diretti - conclude la nota - ed eventualmente confermare o sospendere le altre successive manifestazioni previste per il 19 e il 29 agosto".